Определены финалисты конкурса «Лидер Пермского края» в ещё двух номинациях Известны шорт-листы в направлениях «Информационные технологии и телекоммуникации» и «Малый бизнес. Торговля. Услуги» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Экспертные советы составили шорт-листы проектов-победителей регионального конкурса «Лидер Пермского края» в двух номинациях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Одним из финалистов по направлению «Информационные технологии и телекоммуникации» стал проект компании TrafficData по внедрению и модернизации интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Перми. Разработка позволяет автоматизировать управление дорожным движением: строить транспортные модели, выявлять дорожно-транспортные происшествия, проводить мониторинг общественного транспорта.

Ещё одним финалистом стал проект компании ООО «СЕУСЛАБ» — система SEUS для поиска деструктивной информации в соцсетях и мессенджерах. Она помогает выявлять до 50% экстремистского контента в стране. Также в шорт-лист конкурса в данной номинации вошла профессиональная премия телематических решений GALILEOSKY TELEMATICS AWARDS научно-производственного объединения «ГалилеоСкай».

В номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» одним из претендентов на победу является туристско-информационный центр (ТИЦ) «Басок Парма» в Кудымкаре, который развивает индивидуальный предприниматель Максим Чугайнов. ТИЦ производит собственную сувенирную продукцию, травяные чаи, варенья, чипсы из мха и другие продукты на основе рецептов коми-пермяков.

В шорт-лист вошли также проект по оказанию услуг контрактного производства электроники в Перми, представленный ООО «Компонетика», и «Детский футбольный манеж» индивидуального предпринимателя Алексея Мартюшева, который планируется развивать в Чайковском.

Напомним, в этом году конкурс «Лидер Пермского края» проходит по новым правилам: краевая комиссия под председательством губернатора Дмитрия Махонина определяет победителей в течение всего года, их награждение приурочено к профессиональным праздникам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.