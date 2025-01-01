Выручка завода экс-мэра Перми по производству пластика составила 3,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Аркадий Каменев / фото: Пермский архив

Согласно финансовым отчётам за 2024 год, опубликованным пермским ООО «Упакс-Юнити», выручка предприятия составила 3,89 млрд руб. По информации «СПАРК-Интерфакс», это на 18% больше, чем годом ранее, когда показатель достигал 3,29 млрд руб. Чистая прибыль организации также продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 44% — с 594,8 до 856,8 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

ООО «Упакс-Юнити» специализируется на изготовлении пластиковой продукции, включая посуду и другие предметы. Бывший глава Перми (занимал этот пост с 2000 по 2005 год) Аркадий Каменев является совладельцем компании, контролируя 16% акций. Его дочь, Светлана Каменева, имеет долю в размере 10,6%. Компания работает на рынке с 2001 года, директор — Александр Долгополов.

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