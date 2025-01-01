Выдававший себя за трейдера брокерской компании пермяк осуждён за мошенничество Поделиться Твитнуть

В Перми Свердловский районный суд вынес решение, признав 37-летнего местного жителя виновным по предъявленным ему обвинениям: по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размере).

Преступник, представляясь преуспевающим трейдером инвестиционной фирмы, выплачивал проценты вкладчикам, используя для этого средства, полученные от других клиентов. При этом он умышленно вводил инвесторов в заблуждение, утверждая, что их прибыль — результат успешной торговли на бирже.

Таким способом было совершено пять преступлений, в результате чего общий ущерб превысил 17 млн руб.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет заключения в колонии общего режима. Дополнительно ему назначен штраф 300 тыс. руб. Требования истцов были удовлетворены в полном объёме, сообщает Единый портал органов Прокуратуры Российской Федерации.

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