Из Беларуси в Пермский край ввезли более 18 тысяч саженцев декоративных культур Поделиться Твитнуть

В апреле 2025 года Пермский край получил из Республики Беларусь 18 795 саженцев декоративных растений. Для сравнения, за тот же период 2024 года в регион было импортировано 9986 саженцев декоративных культур из той же страны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 21 апреля сотрудники управления проконтролировали ввоз в Пермский край 6345 саженцев можжевельника, сосны, туи, ели и барбариса, предназначенных для продажи в регионе.

При поступлении продукции был проведён отбор образцов и проверка сопроводительной документации.

Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», во ввезённой продукции не выявлено карантинных вредных организмов.

На данную партию продукции были оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие её использование по назначению.

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