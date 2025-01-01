На пермском предприятии «Покровский хлеб» сотрудник получил тяжёлую травму головы Начата проверка Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств серьёзного инцидента, произошедшего с сотрудником АО «Покровский хлеб» — предприятия, специализирующегося на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий с коротким сроком хранения. В компании трудятся 602 работника.

Согласно уведомлению, поступившему от работодателя в Инспекцию, 22 апреля 2025 года в 16:45 на территории производства, расположенного в Перми по ул. Маршрутной, 13, мастер по ремонту оборудования, поднимаясь по приставной лестнице и переходя на площадку, упал и получил тяжйлые повреждения.

Медики диагностировали у пострадавшего сочетанную травму, включающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, перелом орбиты глаза, стенок лобной пазухи и лобной кости, эпидуральную гематому справа в лобной области, пневмоцефалию, перелом левой коленной чашечки, растяжение мышц шеи.

Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда), сообщил, что в данный момент формируется комиссия для расследования происшествия, проводятся опросы свидетелей, представителей работодателя, а также анализируются документы, касающиеся трудовой деятельности пострадавшего. В связи с данным инцидентом в отношении АО «Покровский хлеб» инициирована внеплановая проверка.

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