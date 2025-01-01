Коллекторы из Казани угрожали пермяку и его работодателю Виновных оштрафовали Поделиться Твитнуть

В Перми микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности за недопустимые методы работы с должниками. Взыскатели применяли угрозы не только к самому заёмщику, но и к его работодателю. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

В региональное отделение управления судебных приставов поступила жалоба от жителя Перми на психологическое давление со стороны микрокредитной фирмы, зарегистрированной в Казани.

Давление коллекторов началось с отправки СМС заёмщику с предложением урегулировать вопрос мирным путём, иначе личные страницы его родственников, друзей и коллег будут заполнены информацией о его долге. Затем последовал звонок от неизвестного, который, не представившись и не сообщив необходимых данных о кредиторе, потребовал погасить долг перед МФО. После этого контакта знакомая должника получила в социальной сети сообщение с персональными данными заёмщика, информацией о долге и предложением помочь собрать необходимую сумму. Но на этом коллектор не остановился. Он позвонил работодателю мужчины, сообщив ложную информацию о жалобах сотрудника на задержку заработной платы, и угрожал обращением в трудовую инспекцию. После этого разговора с начальством пермяк произвёл оплату долга, однако это не прекратило дальнейшие звонки и угрозы.

По решению должностного лица ГУФССП России по Пермскому краю, микрокредитная компания была признана виновной в нарушении законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). На юридическое лицо был наложен штраф 25 тыс. руб.

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