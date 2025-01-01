Суд заочно арестовал бывших совладельцев «Соликамского магниевого завода» Пётр Кондрашов и Игорь Пестриков находятся в международном розыске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Савеловский суд Москвы, рассмотрев ходатайство следственных органов, вынес решение о заочном аресте бывших акционеров «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Петра Кондрашова и Игоря Пестрикова. Информацию об этом в четверг предоставили «Интерфаксу» в пресс-службе судебного органа, уточнив, что обвинения связаны с мошенническими действиями и фальсификацией доказательств.

Указанная мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев, начиная с момента экстрадиции обвиняемых на территорию Российской Федерации или их задержания в пределах страны.

Согласно данным суда, Кондрашову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), а Пестрикову предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества и в фальсификации доказательств.

В отношении обоих фигурантов объявлен международный розыск.

По сведениям, опубликованным в СМИ, уголовное дело может быть связано с незаконными операциями с акциями СМЗ, однако официальных комментариев от следствия пока не поступало.

Ранее стало известно, что Соликамский городской суд Пермского края заочно приговорил Пестрикова к наказанию по делу о хищении средств предприятия.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырём крупным акционерам, включая Кондрашова и Пестрикова. Впоследствии контрольный пакет акций завода перешёл в собственность «Росатома».

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