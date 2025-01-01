В Прикамье экс-акционера СМЗ Игоря Пестрикова осудили на восемь лет заочно
Он находится в международном розыске
В Пермском крае заочно приговорили бывшего акционера АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова. Соликамский городской суд признал его виновным в организации растраты и покушения на растрату с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Ему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии и штраф 1,5 млн руб.
Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации на 2 года 10 месяцев.
Как установил суд, с мая по июнь 2022 года Пестриков, будучи контролирующим акционером СМЗ, похитил деньги предприятия в сумме 250 млн руб., заключив договор займа, который не намеревался исполнять.
Впоследствии эту сделку Арбитражный суд Пермского края признал недействительной, а деньги взысканы в пользу завода.
Также Пестриков организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале коммерческой организации, якобы реализуемой Обществу путём продажи по цене 2,5 млрд руб.
Напомним, по данным силовиков, Пестриков сейчас проживает во Франции. В феврале сообщалось, что экс-совладелец предприятия задолжал налоговой более 34 млн руб.
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