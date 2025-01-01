«Зенит» выиграл второй матч плей-офф у пермской «Пармы» Следующая игра пройдёт в Перми Поделиться Твитнуть

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В Санкт-Петербурге вторая игра плей-офф Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и пермской «Пармой» завершилась победой хозяев.

«Зенит» доминировал в первой и третьей четвертях, в то время как «Парма» оказалась сильнее во второй и четвёртой. Финальный счёт показал 92:79 (28:15, 19:22, 26:18, 19:24) в пользу санкт-петербургской команды. Благодаря этому успеху, «Зенит» увеличил своё преимущество в четвертьфинальной серии до 2:0. Следующая игра пройдёт в Перми 27 апреля.

Лучшим игроком пермской команды в матче стал Самсон Руженцев. Он набрал 25 очков, собрал 3 подбора, отдал 2 передачи при КПИ в 29 баллов.

В послематчевом комментарии тренер «Пармы» Евгений Пашутин сказал: «Второй матч, сделали выводы. В прошлом матче очень много пропустили на быстрых прорывах. С «Зенитом» в открытый баскетбол очень сложно играть. Стали контролировать нападение своё, перестали вот эти неумные броски делать через руки в быстром переходе. И своим нападением стали контролировать темп игры, чтобы «Зенит» не убегал. И своей защитой, более концентрированной, шаг за шагом вернулись в игру. То есть не было большой разницы. Хочу отметить всю скамейку. Все выходили: и Якушин помог, и ребята молодые помогали, и, конечно, Ильницкий, Чебуркин, Захаров. Мы выиграли вторую и четвёртую четверти. Это говорит о том, что физически мы готовы».

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