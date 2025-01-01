В Пермском крае простились с участником спецоперации Василием Шибановым Он погиб в июле прошлого года под Макеевкой Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

В Красновишерске 24 апреля проводили в последний путь младшего сержанта Василия Шибанова, который был убит в ходе боёв 30 июля 2024 года в городе Макеевка на Украине. Об этом сообщили власти Красновишерского округа на официальной странице в соцсетях.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Василия. Это огромная боль утраты», — говорится в сообщении.

Василия Шибанова похоронили в Красновишерске с воинскими почестями.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что на юге Прикамья простились с другим участником СВО, ветераном Чеченской войны Рустамом Клысбаевым, который погиб в конце марта этого года.

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