На юге Прикамья простились с участником СВО Рустамом Клысбаевым Он погиб в конце марта этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымкского округа

В с. Шермейка Бардымского округа похоронили рядового Клысбаева Рустама Иделовича, который погиб 25 марта во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Рустам Клысбаев родился 10 февраля 1983 года в д. Искирь, а в 1984 году его семья переехала на постоянное место жительства в с. Шермейка, где мальчик окончил школу. Впоследствии он выучился на электрогазосварщика и автомеханика.

В 2001 году молодой человек ушёл по призыву в армию, где служил в войсках ВДВ, а с 2002 по 2003 год находился по контракту в Чечне. После возвращения стал ветераном боевых действий.

В 2003 году мужчина начал свою трудовую деятельность в Перми. В последнее время работал вахтовиком в Ханты-Мансийском АО.

Почти два года назад, 17 июля 2023 года, он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО добровольцем, где и погиб, выполняя боевую задачу.

Фото: администрация Бардымкского округа

У него остались двое несовершеннолетних сыновей.

Имеет знак отличия ордена Святого Георгия — Гергиевский крест lV степени.

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