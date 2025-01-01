Подросток из Пермского края признан виновным в убийстве своей матери Он отправится в воспитательную колонию на 4,5 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае вынесен приговор в отношении молодого человека 2007 года рождения, который совершил убийство своей матери. Он приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла утром 27 октября 2024 года в посёлке Ергач Кунгурского округа. Несовершеннолетний поссорился со старшим братом и попытался ударить его ножом. Его действия пресекла мать, она хотела разнять детей, но сама стала жертвой. Подросток ударил 39-летнюю женщину в грудь ножом. От ранения женщина скончалась на месте.

Молодой человек в кратчайший срок был задержан, суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





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