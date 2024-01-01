За убийство матери подростка из Прикамья отправили в СИЗО Скоро ему предъявят обвинение Поделиться Твитнуть

В Прикамье в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве своей матери, суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Как долго арестованный будет содержаться в СИЗО, не уточняется.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время восьмикласснику предъявят обвинение.

Напомним, утром 27 октября в посёлке Ергач Кунгурского муниципального округа мальчик зарезал свою мать. Всё началось с ссоры подростка со старшим братом. Мальчик попытался ударить его ножом, но в конфликт вмешалась мать, хотела разнять детей, но сама стала жертвой. Подросток ударил 39-летнюю женщину в грудь ножом. От ранения женщина скончалась на месте.

После убийства мальчика сразу же задержали.

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