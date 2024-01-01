В Прикамье задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве матери
Женщина пыталась разнять двух братьев
В Кунгурском муниципальном округе следователи задержали 16-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве своей мамы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как установил следком, трагедия произошла утром 27 октября в посёлке Ергач, где в квартире в ходе ссоры со старшим братом 16-летний подросток попытался ударить его ножом. Тогда в конфликт вмешалась мать. Подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. От этого 39—летняя женщина скончалась на месте.
В ближайшее время подростку предъявят обвинение. Следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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