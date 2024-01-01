Подростка из Прикамья приговорили к 9 годам за изнасилование и убийство 15-летний житель Александровского округа отбывать срок будет в воспитательной колонии Поделиться Твитнуть

Жестокое убийство произошло в Яйве

Игорь Катаев

Несовершеннолетний житель Александровского округа Пермского края признан виновным в изнасиловании и убийстве местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии назначили 15-летнему жителю посёлка Яйва Александровского округа Пермского края.





Доказательства, собранные следственным отделом по городу Александровск СУ СК России по Пермскому краю, были признаны судом достаточными для вынесения приговора.





Он обвинялся сразу в нескольких статьях УК: «Грабёж», «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», «Изнасилование», «Убийство, сопряженное с изнасилованием».

Приговор суда не вступил в законную силу. Представители подростка могут оспорить его в течение 10 дней.



Ориентировки о поиске жительницы Яйвы сняты. Женщина найдена мёртвой

Ранее «Новый компаньон» писали, что 20 апреля 2024 года 15-летний подросток, будучи пьяным, в п. Яйва напал на 21-летнюю девушку. Парень схватил её за шею, оттащил вглубь леса, и потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Школьник изнасиловал её, а затем убил, ограбил и выбросил тело в канаву. В этот же день парень отобрал у детей еще один сотовый телефон.

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