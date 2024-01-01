Подростка из Прикамья приговорили к 9 годам за изнасилование и убийство
15-летний житель Александровского округа отбывать срок будет в воспитательной колонии
Несовершеннолетний житель Александровского округа Пермского края признан виновным в изнасиловании и убийстве местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Приговор суда не вступил в законную силу. Представители подростка могут оспорить его в течение 10 дней.
Ранее «Новый компаньон» писали, что 20 апреля 2024 года 15-летний подросток, будучи пьяным, в п. Яйва напал на 21-летнюю девушку. Парень схватил её за шею, оттащил вглубь леса, и потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Школьник изнасиловал её, а затем убил, ограбил и выбросил тело в канаву. В этот же день парень отобрал у детей еще один сотовый телефон.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.