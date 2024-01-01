В суд передано дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летнего школьника из Прикамья В СКР закончили расследование резонансного преступления Поделиться Твитнуть

Ориентировки о поиске жительницы Яйвы сняты. Женщина найдена мёртвой

В Александровском округе Пермского края местные следователи СУ СКР завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении несовершеннолетнего местного жителя по статьям о грабеже, изнасиловании и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Следствием установлено, что 20 апреля 2024 года 15-летний подросток, будучи пьяным, в п. Яйва напал на 21-летнюю потерпевшую Александру Шелунцову. Парень хотел ограбить молодую женщину, схватил её за шею, оттащил вглубь леса, где потребовал отдать деньги и мобильный телефон.

После этого школьник изнасиловал потерпевшую, а испугавшись разоблачения, решил её убить. Для этого он нанёс жертве многочисленные удары деревянной палкой по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась. Обвиняемый оттащил потерпевшую в канаву, забрал телефон, банковскую карту и скрылся.

В тот же вечер парень отобрал у двух детей ещё один сотовый телефон, скрывшись с похищенным имуществом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Новый компаньон» писал об этом преступлении. В тот апрельский день жительница п. Яйва вместе с полуторагодовалой дочкой пришла в гости к своим родителям. Отец попросил её сходить в лес и накопать червей для рыбалки. Девушка оставила ребёнка со своей мамой, взяла стеклянную банку для червяков и ушла. Пострадавшую нашли убитой только через трое суток в лесу, без одежды и со следами удушья.

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