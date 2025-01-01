Алина Наумова В Перми работал мошеннический call-центр Его обнаружили сотрудники ФСБ и МВД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УФСБ России по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили незаконный call-центр, сотрудники которого участвовали в международной мошеннической схеме.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ФСБ, преступный call-центр находился на территории Перми. Мошенники просили россиян переводить свои деньги на счета криминальной группировки. Отправленные жертвами средства с помощью криптовалюты поступали иностранцам.





В настоящее время УФСБ России по Пермскому краю занимается установлением обстоятельств случившегося и выясняет подробности преступной деятельности организаторов call-центра.





Ранее «Новый компаньон» писал , что 27-летняя жительница п. Юго-Камский стала жертвой обмана — ей позвонил неизвестный, представившись работником «Госуслуг», и сообщил о взломе личного кабинета и необходимости обращения в Центральный банк для восстановления доступа. Мошенник убедил женщину оформить кредиты и перевести деньги на «защищённый счёт». Следуя инструкциям мошенника, потерпевшая лишилась 2 млн 377 тыс. руб.

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