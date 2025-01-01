Жительница Прикамья поверила лжесотруднику Центробанка и потеряла 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В отдел МВД России «Пермский» поступило заявление от 27-летней жительницы пос. Юго-Камский, ставшей жертвой обмана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Женщина сообщила, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представившись работником портала «Госуслуги». Звонивший сообщил о взломе личного кабинета и необходимости обращения в Центральный банк для восстановления доступа. Вскоре последовал ещё один звонок, уже якобы от представителя Центробанка, который проинформировал о незаконном оформлении кредитов на имя потерпевшей. Под предлогом предотвращения ущерба, злоумышленник убедил женщину оформить новые кредиты и перевести деньги на указанный им «защищённый счет». Следуя инструкциям мошенника, потерпевшая лишилась 2 млн 377 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В полиции призвали граждан проявлять осмотрительность и придерживаться элементарных правил безопасности. Главное — не совершать никаких финансовых операций по указке незнакомцев, звонящих по телефону. Следует помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о попытках оформления кредита на ваше имя или о подозрительных операциях по вашим счетам.

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