В Перми пропал раненый Бекмансуровым студент Молодого человека ищут уже неделю Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Студент из Перми Нафис Салаватов, который пропал без вести около недели назад, в 2022 году давал свидетельские показания на судебном процессе над Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу в ПГНИУ. Салаватов пострадал от огнестрельного ранения во время трагических событий в университете. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Давая показания на процессе, он рассказал, что находился в аудитории на втором этаже корпуса № 8 и был вынужден спасаться через окно, когда Бекмансуров открыл огонь по студентам, находившимся снаружи. Салаватов получил лёгкое ранение в ногу, дробь лишь слегка задела колено.

Напомним, 21-летний Нафис Салаватов пропал 18 апреля (в этот день он ушёл из дома на ул. Юрша), и с тех пор его местонахождение неизвестно. Незадолго до исчезновения он разговаривал по телефону со своим отцом. Позже выяснилось, что у Нафиса были пропуски занятий, и ему грозило исключение из университета. 24 апреля отец пропавшего сообщил, что новой информации о местонахождении сына пока не поступало.

Приметы молодого человека: рост 180 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в худи цвета капучино с капюшоном, спортивные штаны Adidas и чёрные кроссовки с белой подошвой, а также имел при себе чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нафиса Салаватова, просят немедленно сообщить в полицию по номеру 02 (102 с мобильного телефона).

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