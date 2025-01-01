В Прикамье врио главы Кунгура стал Сергей Толчин Ранее он был замом руководителя территории Поделиться Твитнуть

фото: администрация Кунгуского МО

В Кунгуре местная дума приняла досрочную отставку врио главы муниципалитета Василия Толстого и назначила новым врио руководителя его заместителя Сергея Толчина.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», ранее Василий Толстой написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Главу округа должны избрать по итогам конкурса. Он состоится 15 мая. Документы для участия в конкурсе принимаются до 6 мая.

Напомним, 16 апреля Толчина назначили заместителем главы Кунгурского муниципального округа по развитию территории.

Толчин — кандидат географических наук с опытом работы в государственных и муниципальных структурах. До этого назначения работал в министерстве промышленности Пермского края и в администрации Перми. Последним местом его работы было АО «Протон-ПМ», где он руководил проектом создания технополиса «Новый Звёздный».

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