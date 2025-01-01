Технологическая линия по обогащению золота заработала в Пермском университете Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Алексей Пузик, возглавляющий исследовательскую лабораторию технологической минералогии Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), совместно с командой учёных и инженеров вуза разработал и запустил первую в университете технологическую линию, предназначенную для извлечения золота из отходов Маломырского рудника (Амурская обл.). Кроме того, заказчику были предложены инновационные подходы к извлечению ценного металла из остаточных продуктов гидрометаллургической обработки. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

В процессе работы активно использовался многолетний опыт сотрудников ПГНИУ в области минералогических исследований, включая уникальные авторские методики. Аналитические исследования проводились специалистами различных научных подразделений университета, включая сектор наноминералогии, кафедру минералогии и петрографии, а также центр коллективного пользования научным оборудованием.

В результате всесторонних аналитических и технологических испытаний промышленных продуктов, предоставленных ООО «Маломырский рудник», научная группа представила наиболее эффективную схему обогащения для максимального извлечения золота. Уникальность подхода заключается в масштабировании схемы до промышленных объёмов с возможностью её прямой интеграции в производственный процесс, что выгодно отличает разработку от лабораторных экспериментов.

По словам Алексея Пузика, отличительной чертой проекта является его новаторский характер для пермской науки. Впервые университет располагает технологической линией, способной обогащать любые твёрдые полезные ископаемые и проводить полупромышленные испытания.

ООО «Маломырский рудник», специализирующееся на добыче золота, выступило заказчиком работ. В 2024 году компания заняла 26-е место в рейтинге ведущих золотодобывающих предприятий России с годовой выручкой свыше 26 млрд руб.

Изучение золота в Пермском университете ведётся более полувека, однако комплексные технологические испытания по обогащению золота были выполнены впервые. Этому способствовало создание в 2022 году лаборатории технологической минералогии под руководством Алексея Пузика.

Результаты исследований будут представлены на международном конгрессе в Китае в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.