На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Около 8 утра 24 апреля на телефонный номер Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступило сообщение от дежурного диспетчера ЕДДС КМО об аварии на трассе Кунгур—Филипповка.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Произошло столкновение двух транспортных средств — Lada Granta и Toyota Land Cruiser. Имеются раненые. Оперативная группа спасателей немедленно выдвинулась к месту происшествия.

По прибытии на место аварии спасательная бригада и пожарные приняли меры противопожарной безопасности, а также оказали первую помощь пострадавшим. Травмы получили два человека: мужчина и женщина 1983 г.р.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В краевой ГИБДД о данном ДТП пока не сообщали.

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