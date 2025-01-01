На «лайках» в онлайн-магазине жительница Прикамья потеряла свыше 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чайковском горожанка лишилась свыше 100 тыс. руб., пытаясь заработать на проставлении отметок «нравится» товарам.

Согласно данным полиции, женщина 1992 г.р. получила в одном из приложений для обмена сообщениями предложение о дополнительном заработке. Предлагалось переходить по ссылкам на онлайн-магазины и ставить «лайки» под товарами.

После перехода по предоставленной ссылке и согласия на подработку женщина получила первую выплату в размере 300 руб. На следующий день её доход от этой деятельности составил около 4 тыс. руб.

Впоследствии «работодатель» убедил её в необходимости инвестиций для увеличения прибыли. Следуя указаниям, женщина перевела на указанные счета различными суммами более 100 тыс. руб. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия.





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