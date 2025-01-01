Алёна Бронникова Минтранс утвердил цены на речные рейсы из Перми в Краснокамск Движение будет запущено с начала лета Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Министерство транспорта Пермского края утвердило стоимость речных перевозок по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск. Для детей до пяти лет поездки будут бесплатны, для детей от шести до 10 лет цена за билет будет ниже основной, основная цена за поездку установлена для взрослых и детей старше 10 лет.

Так, стоимость поездки по маршруту Пермь—Краснокамск для одного пассажира старше 10 лет составит 1125 руб., поездка из Перми в Закамск обойдётся в 450 руб., а из Закамска в Краснокамск — 675 руб. Для детей 6-10 лет билет из Перми в Краснокамск будет стоить 563 руб., из Перми в Закамск — 225 руб., из Закамска в Краснокамск — 338 руб.

Как сообщалось ранее, направление Пермь—Закамск—Краснокамск будет обслуживать электрокатамаран «Экоходъ 2». Движение пассажирских речных судов по маршруту Пермь—Закамск стартует 5 мая, его протяжённость составит 18 км, время в пути — около двух часов. С началом июня будет запущен полноценный рейс до Краснокамска протяжённостью 45 км, время в пути — приблизительно четыре часа.

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