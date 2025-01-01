Речные суда начнут курсировать по маршруту Пермь—Закамск с 5 мая С начала июня рейсы продлят до Краснокамска Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По информации Министерства транспорта Пермского края, движение пассажирских речных судов по маршруту Пермь—Закамск стартует 5 мая.

На начальном этапе, с 5 по 31 мая, будет запущен сокращённый маршрут до Закамска. Его протяжённость составит 18 км, время в пути — около двух часов.

С наступлением июня планируется запуск полноценного рейса с остановкой в Краснокамске. Полная дистанция составит 45 км, время в пути — приблизительно четыре часа. В министерстве подчеркнули, что включение Краснокамска в маршрут сделает водный транспорт ещё более удобным для жителей Пермской агломерации.

Суда будут курсировать в рабочие дни — с понедельника по четверг.

Актуальное расписание будет опубликовано в ближайшее время на официальном сайте Минтранса Пермского края.

Ранее сообщалось, что направление Пермь—Закамск—Краснокамск будут обслуживать суда «Экоходъ 2», принадлежащие компании «Водоходъ».

На днях «Новый компаньон» писал, что пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения в Пермском крае начнутся с 1 мая. Речь идёт о четырёх направлениях: Березники—Быстрая, Пермь—Заречная, Старые Ляды—Куликово и Сылва—Троица—Сылва.

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