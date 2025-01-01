Приставы помогли пермской семье получить компенсацию за травмы в ДТП Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Благодаря вмешательству судебных приставов, семья из Перми получила положенную компенсацию за ущерб, нанесённый в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе ГУФССП.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который неверно выбрал положение на дороге, что привело к столкновению с мотоциклом. Мотоциклист и его спутница получили травмы различной степени тяжести. Молодому человеку потребовалось стационарное лечение, в то время как девушка проходила амбулаторное лечение, совмещая его с уходом за ребёнком. Даже после оказания медицинской помощи супруги долгое время испытывали физическую боль, психологический дискомфорт и другие негативные последствия аварии.

Пострадавшая пара обратилась в суд с требованием к владельцу авто о возмещении убытков, связанных с ремонтом мотоцикла, моральным вредом, а также затратами на экспертизу и судебными издержками.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования в полном объёме. Виновник ДТП был обязан выплатить семье более 317 тыс. руб.

Исполнительные листы поступили в отдел судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же со счетов должника были списаны денежные средства, а также был наложен запрет на регистрационные действия с его автомобилем. Эти меры были приняты для стимуляции скорейшей выплаты долга. Осознавая, что уклонение от исполнения решения суда повлечёт за собой дополнительные санкции, мужчина выплатил всю сумму компенсации пострадавшим.

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