Министр финансов Пермского края удостоена знака отличия «За безупречную службу» Указ президента подписан 23 апреля Поделиться Твитнуть

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 23 апреля 2025 года, министр финансов Пермского края Екатерина Тхор удостоена знака отличия «За безупречную службу» XXX лет. Данная награда, согласно указу главы государства, присуждена чиновнице за её долгую и безупречную государственную службу.

Трудовая биография Екатерины Тхор началась в августе 1993 года с должности бухгалтера-ревизора в Финансовом управлении администрации Пермской области. В период с 2006 по 2011 год она руководила отделом бюджетной политики в Министерстве финансов Пермского края. В 2016 году она стала заместителем министра, а в марте 2021 года заняла пост министра финансов Пермского края. В её активе – благодарности от губернатора края и почётные грамоты.

Ранее "Новый компаньон" писал, что указом президента России Владимира Путина вице-спикер краевого парламента Пермского края Сергей Яшкин, в прошлом возглавлявший специальный отряд быстрого реагирования, удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени». Данное распоряжение подписано главой государства. Документ размещён на портале правовой информации.

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