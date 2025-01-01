Владимир Путин наградил орденом вице-спикера парламента Прикамья В июле 2025 года Сергею Яшкину исполнится 60 лет Поделиться Твитнуть

Фото Даниил Головкин

Указом президента России Владимира Путина вице-спикер краевого парламента Пермского края Сергей Яшкин, в прошлом возглавлявший специальный отряд быстрого реагирования, удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени». Данное распоряжение подписано главой государства. Документ размещён на портале правовой информации.

До начала своей политической карьеры полковник Яшкин служил в спецподразделениях Министерства внутренних дел, занимая должность командира СОБР ГУ МВД по Пермскому краю. Сергей Яшкин неоднократно принимал участие в боевых операциях на Северном Кавказе. В 2013 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Кроме того, он является кавалером Ордена Мужества и обладателем двух медалей «За отвагу». Новая награда присуждена ему за «значительный вклад в законотворческую деятельность и многолетний добросовестный труд». Впервые в состав Законодательного собрания Пермского края он был избран в 2016 году.

В июле 2025 года депутат отметит свой 60-летний юбилей.

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