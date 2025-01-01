На нефтяной станции в Пермском крае скончался машинист Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств инцидента, повлекшего гибель сотрудника ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», специализирующегося на автомобильных грузоперевозках.

Согласно уведомлению от работодателя, 23 апреля в 8:25 утра машинист оборудования для нефтегазопромыслов потерял сознание, покидая здание административно-бытового комплекса станции «Кокуй» ЦДНГ-10 ООО «Лукойл-Пермь».

Прибывшие медики констатировали смерть работника 1977 г. р.

В настоящий момент формируется комиссия для расследования происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смерти, заявил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев. Будет проведен анализ документов, касающихся работы сотрудника, особенно режима труда и отдыха. Также запрошены результаты экспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры.

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