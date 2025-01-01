Сотовые телефоны в пермскую колонию пытались переправить в бревне
Проводится расследование
В исправительном учреждении КТБ-17 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку контрабанды сотовых телефонов, осуществленную весьма изобретательным способом.
В колонию, находящуюся в п. Нижнее Мошево, пытались переправить запрещённые предметы, используя тайник, искусно замаскированный в пиломатериалах.
Благодаря оперативной информации, полученной заранее, сотрудники учреждения при осмотре прилегающей к котельной территории в штабеле брёвен обнаружили тайник. Внутри находился чёрный полиэтиленовый пакет, содержавший десять мобильных.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, информация об инциденте занесена в базу данных «Дистанционное мошенничество». В настоящее время проводится расследование происшествия.
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