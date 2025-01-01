В этом году в Перми высадят более 24 тысяч деревьев и кустарников Акцент будет делаться на улучшении внешнего вида «гостевого маршрута» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В 2025 году в рамках проекта #Пермьзелёная на улицах Перми планируется высадить более 24 тыс. деревьев и кустарников, сообщили в городской администрации.

В приоритете, как и ранее, лиственные породы: липы, ивы, клёны, яблони, рябины, а также сирень и спирея.

Вместе с привычными способами озеленения будут применяться новые технологии — установка мобильных зелёных насаждений уже началась 23 апреля. Из мест хранения будут доставлены и распределены по улицам 780 кашпо. В планах на этот год приобретение ещё 316 кашпо, 86 из которых украсят шоссе Космонавтов. В них будут высажены хвойные (туи, сосны, ели и можжевельники), лиственные деревья (ивы, яблони, рябины, боярышники, клёны Гиннала, тополя и берёзы), а также декоративные кустарники (дерен, пузыреплодник и спирея).

Акцент делается на улучшении внешнего вида «гостевого маршрута» — от аэропорта до центра города будет высажено свыше 400 взрослых деревьев и около 1,5 тыс. кустарников.

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