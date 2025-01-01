В крупнейшей российской компании целлюлозно-бумажной отрасли внедрят пермское ПО Поделиться Твитнуть

Группа «Илим» (ведущая российская компания, специализирующаяся на целлюлозно-бумажной продукции) станет пионером в использовании пермского программного обеспечения «ПармаСкана» на территории России. Данная программа, являющаяся объектом интеллектуальной собственности, получила официальную регистрацию в Роспатенте в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Система, разработанная пермской компанией «Центр космических технологий и услуг», автоматизирует процесс лесной инвентаризации, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта.

«ПармаСкан» предоставляет ортофотоплан лесного участка с разделением по видам древесных пород, а также детальную ведомость учёта каждого дерева. Это позволяет создать фотографически точный план местности с точной географической привязкой каждого дерева.

Программное обеспечение полностью совместимо с Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса и готово к передаче данных в эту систему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.