Алёна Бронникова Экс-главврач наркодиспансера Перми уходит с поста в правительстве Тамбовской области Михаил Мальцев был назначен и.о. главы минсоцзащиты в январе 2024 года Поделиться Твитнуть

Сайт правительства Тамбовской области

Бывший замминистра здравоохранения Пермского края и экс-главврач наркодиспансера Перми на этой неделе покинет должность исполняющего обязанности министра социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что Мальцев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 25 апреля. Врио главы региона Евгений Первышов подписал заявление и возложил обязанности главы ведомства на заместителя министра Марину Макову.

На должность и.о. министра соцзащиты Тамбовской области Михаил Мальцев был назначен в январе 2024 года. Пост замминистра здравоохранения Прикамья он занимал с 2017 года, Пермский краевой клинический наркологический диспансер возглавлял с 2020 года, откуда перешёл на работу в правительство Тамбовской области на должность советника руководителя региона по социальным вопросам.

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