Алёна Бронникова Экс-главврач наркодиспансера Перми возглавил министерство в Тамбовской области Михаил Мальцев назначен и.о. руководителя минсоцзащиты Поделиться Твитнуть

Сайт правительства Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров назначил на еженедельной планёрке нового руководителя министерства социальной защиты и семейной политики. Как информирует правительство региона, им стал бывший главврач Пермского краевого клинического наркологического диспансера Михаил Мальцев. Пост министра он занял в статусе и.о.

«Глава Тамбовской области Максим Егоров на еженедельной планёрке объявил о назначении Михаила Мальцева исполняющим обязанности министра социальной защиты и семейной политики. Михаил Мальцев имеет значительный стаж государственной службы в федеральных органах власти, органах власти субъектов РФ», — сообщается на сайте правительства Тамбовской области.

В конце октября «Новому компаньону» стало известно, что Михаил Мальцев по собственному желанию покидает должность главного врача пермского наркодиспансера. И.о. руководителя учреждения стал врач Эдуард Руссу.

Мальцев окончил ПГМА по специальности «лечебное дело» и получил диплом ВШЭ «Менеджмент организации». Наркодиспансер возглавлял с 2020 года, откуда ушёл на пост советника руководителя Тамбовской области по социальным вопросам. Ранее, с августа 2017-го, занимал пост замминистра здравоохранения Прикамья.

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