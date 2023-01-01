Пермский краевой наркодиспансер остался без главного врача
Пост покинул Михаил Мальцев
Главный врач Пермского краевого клинического наркологического диспансера Михаил Мальцев уволился по собственному желанию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минздрава.
В ведомстве не стали уточнять, с какого числа пост вакантен и кто будет исполнять обязанности руководителя ГБУЗ Пермского края.
Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», Мальцев руководил наркодиспансером с 2020 года. До этого, с августа 2017 года, он занимал пост замминистра здравоохранения Прикамья.
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