Пермский краевой наркодиспансер остался без главного врача Пост покинул Михаил Мальцев Поделиться Твитнуть

Главный врач Пермского краевого клинического наркологического диспансера Михаил Мальцев уволился по собственному желанию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве не стали уточнять, с какого числа пост вакантен и кто будет исполнять обязанности руководителя ГБУЗ Пермского края.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», Мальцев руководил наркодиспансером с 2020 года. До этого, с августа 2017 года, он занимал пост замминистра здравоохранения Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.