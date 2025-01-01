В Пермский политех можно будет зайти только по банковской карте В главный корпус вуза перестанут пускать по удостоверению или студбилету уже в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском политехе вводят новую пропускную систему. Теперь для прохода в корпуса, общежития и другие объекты университета вместо обычного пропуска потребуется использовать банковскую карту. Об этом сообщает портал 59.ru.

Александр Труфанов, проректор ПНИПУ, курирующий информатизацию, подтвердил информацию. Приказ, регламентирующий внедрение системы контроля и управления доступом (СКУД), где банковские карты выступают в роли идентификатора, был подписан 7 апреля. Труфанов отметил, что подобная практика уже успешно применяется во многих ведущих российских вузах.

По его словам, внедрение СКУД будет происходить постепенно во всех зданиях университета, включая общежития, и завершится к 1 сентября. Регистрация банковских карт в качестве идентификаторов СКУД продлится до 30 июня.

Труфанов пояснил, что выбор банковской карты в качестве идентификатора обусловлен как соображениями безопасности, так и удобством использования (нет необходимости носить дополнительный пропуск) и оптимизацией расходов университета.

Александр Труфанов также развеял опасения относительно возможного списания средств с карты или передачи информации о счёте при проходе через турникет. Он заверил, что считывающие устройства СКУД не имеют доступа к банковскому счёту, балансу или истории операций. Система не сохраняет и не передаёт никакие платёжные данные.

Согласно информации портала, уже с 1 мая новая пропускная система начнёт функционировать в главном корпусе по Комсомольскому проспекту, 29.

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