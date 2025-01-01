На СВО погиб житель Прикамья Николай Полин С ним простятся 24 апреля на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского муниципального округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Юрлинского округа Николай Полин. Об этом сообщает местная администрация на своей странице в соцсетях.

Николай Полин родился 8 мая 1982 года. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили. Также не сообщается, каким образом он оказался на СВО.

Прощание с военнослужащим состоится 24 апреля в д. Большая Половина у здания бывшего сельского клуба с 12:30.

В администрации Юрлинского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким солдата.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО Дмитрия Бражникова из Лысьвы. Когда и где именно он был убит, власти не уточнили. Церемония прощания состоялась сегодня в п. Кормовище.

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