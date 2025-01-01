В Прикамье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Бражниковым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Лысьвенского округа

В Пермском крае состоится церемония прощания с Дмитрием Бражниковым из Лысьвы, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации Лысьвенского округа и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда и где именно был убит лысьвенец, не уточняется.

Церемония прощания состоится в п. Кормовище 23 апреля. Желающих проститься с погибшим просят прибыть к 10:30 к храму Святого Стефана Великопермского (ул. Больничная, 4).

Ранее «Новый компаньон» писал, что во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии сержант, сапёр парашютно-десантной роты Александр Садовников из Верещагино. Церемония прощания с ним состоится 24 апреля в 11:00 в Верещагинском дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16).

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