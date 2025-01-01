На СВО погиб сапёр из Прикамья Александр Садовников Его похоронят на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии сержант, сапёр парашютно-десантной роты Александр Садовников. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

Александр родился в Верещагино 10 мая 1968 года. Окончил там школу № 2, а с 1986 по 1988 год служил в армии, был заместителем командира взвода противотанковых орудий. После возвращения на "гражданку» работал в Верещагинском, потом в Чайковском РОВД. Позже принял участие в боевых действиях на территории Таджикистана. После увольнения со службы трудился в компании «Газпром» в Чайковском.

Когда началась СВО, он вновь отправился в зону боевых действий, где погиб 28 октября 2024 года.

Администрация выразила соболезнования жене, дочери, двум братьям и всем родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания с Александром Садовниковым состоится 24 апреля в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино, (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в храме Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино (ул. Жукова, 21а).

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