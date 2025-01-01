В следкоме Прикамья рассказали подробности гибели оставленного в ванной младенца Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, 33-летняя мать, оставившая младенца без присмотра в ванне, из-за чего он погиб, была пьяна. В ведомстве добавили, что погибшим был пятимесячный мальчик.

Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года в Кудымкаре женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, решила выкупать сына. Наполнив ванночку водой и поместив туда ребёнка, она оставила его без присмотра. В результате такой халатности ребёнок утонул.

В связи с инцидентом против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент следователи провели все необходимые процессуальные действия на месте происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, ведётся опрос свидетелей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, ссылаясь на местных жителей, что малыш родился в многодетной неблагополучной семье. Органы опеки периодически забирали у матери детей.

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