В Прикамье захлебнулся в ванне оставленный без присмотра ребёнок Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 21 апреля в Кудымкаре погиб полугодовалый ребёнок, который остался без присмотра матери. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

По данным следствия, днём 21 апреля при купании в ванне ребёнок 2024 г.р., оставшись без присмотра матери, погрузился в воду. В результате он захлебнулся и умер.

Следователи СК проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Как рассказывают местные жители, малыш родился в многодетной неблагополучной семье. Органы опеки периодически забирали у матери детей.

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