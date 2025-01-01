В Прикамье подвели итоги отбора на получение субсидии для переоборудования авто на метан В рамках первого этапа программы было переоборудовано 1105 транспортных средств Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился первый отбор юрлиц и индивидуальных предпринимателей в рамках федеральной инициативы, направленной на поддержку перехода на экологичный и выгодный вид топлива — метан.

Как сообщили в минтрансе региона, в число победителей вошли ИП Зензин И.А., ИП Чупашев А.Н., ООО «Технология» и ООО «ГазПроМетан».

В рамках первого этапа программы было переоборудовано 1105 транспортных средств, что вдвое превышает показатель предыдущего года.

Программа осуществляется при содействии Министерства энергетики Российской Федерации и призвана улучшить экологическую ситуацию и уменьшить расходы на топливо.

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