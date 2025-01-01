Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский кинофестиваль номинируется на премию в области экологии и сохранения наследия Furure.doc — в конкурсе «Хрустального компаса» Поделиться Твитнуть

Проект Пермской синематеки — фестиваль научно-популярных фильмов Future.doc (18+) вошёл в число номинантов на премию «Хрустальный компас».

«Хрустальный компас» — российская премия в области географии, экологии и сохранения культурного наследия, учреждённая «Русским географическим обществом» в 2012 году.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица. Победители определяются в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Пермский проект участвует в категории «Признание общественности» номинации «Просвещение». В этой особой категории победитель определяется путём интернет-голосования. Проголосовать за Future.doc можно на сайте премии до 30 апреля. Победитель будет определён в мае, дата пока неизвестна.

За время проведения премии на соискание поступило 4928 проектов из 51 страны мира и всех регионов России. В этом году на победу претендуют заявки из 17 стран мира: России, Японии, Италии, Испании, Китая, Индии, Непала, Сербии, ЮАР, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси и — впервые — из Пакистана, Таиланда и Эфиопии.

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