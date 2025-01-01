Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми вновь пройдёт фестиваль научного кино В программе Future.doc – фильмы, лекции и научные развлечения Поделиться Твитнуть

Фестиваль научно-популярного кино Future.doc пройдёт в Перми с 11 по 17 апреля уже в седьмой раз. В программе — 14 документальных фильмов из России, Дании, США, Бельгии и Нидерландов.

Это событие выросло из общественной инициативы: группа молодых учёных и энтузиастов в 2017 и 2018 годах проводила в День космонавтики Yuri’s Night — научную вечеринку, в программе которой были и документальные фильмы о науке, и выступления научных спикеров, и другие просветительские развлечения.

В том же 2018 году впервые прошёл Future.doc, но в декабре, а уже в 2019 году два события как бы слились: День космонавтики стал и отправной датой для научно-популярного кинофестиваля.

В этом году, по традиции, в программе события — фильмы и лекции о новейших научных достижениях, о космонавтике и ядерной физике; однако фокус внимания несколько сместился: ключевыми темами стали крионика и криобиология. И в фильмах, и в лекционной программе обсуждается комплекс проблем, связанный с этой новейшей отраслью — как научных, так и этических.

«Крионика. Дневники бессмертия» (18+) — история о том, как семейный бизнес по продаже бессмертия и крионированию мёртвых превращается в войну за компанию, власть и замороженные тела клиентов. 13 апреля, 12:15.

«Вечный отец» (18+) — история Назара, который, начав семейную жизнь поздно, боится, что не доживет до взросления своих детей, и решает подвергнуться крионической заморозке после смерти, надеясь воссоединиться в будущем. 13 апреля, 14:30.

«Убивая смерть» (18+) — документальный фильм-портрет Элейн, жительницы Бельгии, которая решила проснуться в будущем, и её семьи. За последние 50 лет сотни людей по всему миру уже доверили свое тело или мозг крионике. 13 апреля, 17:30.

Среди фильмов на другие темы:

«Влюблённые в математику» (12+) — история молодых учёных, которые занимаются созданием искусственного интеллекта. 11 апреля, 14:00.

«Сквозь тёмную материю» (12+) — фильм о Большом адронном коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайны Вселенной. 11 апреля, 19:00.

«Невесомая: История и мечты космонавта Елены Кондаковой» (12+). Лётчик-космонавт, герой России Елена Кондакова — третья женщина-космонавт в истории России и первая в мире, совершившая длительный полёт — полгода на станции «Мир». 12 апреля, 13:30.

«Музыка звёзд» (12+) — рассказ об учёных исследовательского городка Буково, философское размышление о поиске себя и своего места во вселенной, противопоставление незатейливого быта горной деревни и широты взгляда на мир. 12 апреля, 15:00.

«Антарктическое путешествие» (12+) — фильм отмеченного наградами режиссера Кевина Шрека об экспедиции на отдалённый остров Южная Джорджия с харизматичным полевым биологом доктором Самантой Монье. Это одновременно приключенческий фильм и визуальная поэма о величественной дикой природе полярных регионов и её бесстрашных исследователях. 16 апреля, 18:30.

Среди фильмов программы есть и имеющие отношение к Пермскому краю. «Новый компаньон» уже писал подробно о картине Анны Отмаховой «Хранитель времени. Чагин» (12+). Профессор Георгий Николаевич Чагин бесконечно любил свой край, особенно Чердынскую землю, откуда он родом. Как мальчишка из многодетной семьи с далёкого хутора стал исследователем и знатоком пасмурной, но прекрасной северной земли? 15 апреля, 16:00.

В два приёма будет показан детский сериал «Научная фантастика» (6+). Команда детей вместе с верным помощником — искусственным интеллектом Клио — отправляется в большое путешествие по таинственным вселенным и встречает разные феномены: от далёкого космоса и мира роботов до изнанки компьютерного кода и человеческого организма. 12 апреля (серии с первой по пятую) и 13 апреля (серии с шестой по десятую), 12:00.

Фильм закрытия фестиваля — «Яблочный уксус» (12+). Этот фильм-эссе начинается с рассказа о небольшом камне в почках, а затем переносит нас в путешествие по таким местам, как Палестина и остров Фого, и заканчивается размышлениями о сложных экологических вопросах.

Софи Бену, режиссёр фильма «Яблочный уксус»:

— Из-за экологического кризиса земля под нашими ногами уже не та, что прежде. Мир снова превратился в незнакомую местность. Мы должны исследовать эту новую территорию. Что произойдёт, если мы будем смотреть на камень как на мёртвую материю, а прислушаемся к тому, что он говорит нам о нашем прошлом, будущем и нашей связи с этой планетой?

Закрытие фестиваля пройдёт 17 апреля в 19:00.

Лекционно-дискуссионная программа поддерживает тематику, заявленную кинопоказами. О самом интересном, что произошло в изучении космоса в 2024 году, расскажет Кирилл Циберкин, кандидат физико-математических наук, доцент-инженер кафедры теоретической физики ПГНИУ в лекции «Новости космоса за год» (0 +): загадки самых древних галактик и ранней Вселенной с нарастающим хаббловским напряжением, десять лет открытия гравитационных волн, случайно пойманное на недостроенной обсерватории «самое энергичное нейтрино» (12 апреля в 17:00).

Алексей Водовозов, врач-токсиколог, научный журналист и популяризатор науки, автор просветительского блога «Смотровая военврача» и книги «Пациент разумный», 14 апреля в 20:00 выступит с лекцией «Новые технологии лечения рака» (16 +).

Научный руководитель лаборатории теоретической и прикладной фольклористики ПГНИУ Светлана Королёва представит мифологию Урала о камнях и горах в лекции «Полюд, Ветлан и Пеля: почему окаменели Вишерские богатыри» (12+) 15 апреля в 19:30.

Ещё один преподаватель ПГНИУ — доктор географических наук, чемпион России по спортивному туризму Андрей Королёв в лекции «В Антарктиду за метеоритами» (0 +) расскажет о первой российской метеоритной экспедиции в Антарктиду, которая состоялась в 2015-2016 годах (16 апреля, 20:00).

Ключевую тему крионики поддержит лекция Светланы Замориной, доктора биологических наук, профессора кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, ведущего научного сотрудника Института экологии и генетики микроорганизмов УрО Ран «Криобиология» (16 +) — о науке, изучающей влияние низких температур на живые организмы. Существует множество мифов вокруг крионики, связанных с её научной непрозрачностью и этическими дилеммами, которые нуждаются в анализе. 13 апреля в 15:30.

Всевозможные развлекательные активности на фестивале тоже связаны с наукой и инженерией. Можно будет понаблюдать за роботом-курьером от Win-Win (6+), погрузиться в фильмы с помощью VR-технологий в партнерстве с Альянс Франсез и VRMUSE (6 +) и даже поуправлять дроном. Кроме того, на фестивале состоятся выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья» (6 +), игра «КвизПлиз!» (12+) и урок коми-пермяцкого языка (6 +).

Полная программа — на сайте фестиваля.

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