Ветер в Пермском крае срывал крыши и разрушал балконы Поделиться Твитнуть

В социальных сетях жители Пермского края делятся информацией о разрушительных последствиях сильного ветра, обрушившегося на регион 22 апреля.

В частности, телеграм-канал «На Гайве» разместил фотографии обломков балкона, валяющихся на земле, а также сообщения очевидцев о том, что в пермской школе № 37 сильный ветер частично повредил кровлю. Отмечается, что обошлось без пострадавших, а специалисты оценивают ущерб и занимаются восстановлением.

Телеграм-канал «ЧП Пермь» информирует о том, что в с. Берёзовка мощный ураган сорвал крышу автозаправочной станции. На представленной записи видно, как с громким треском кровля отрывается от здания.

Очевидцы также размещали видео с поваленными дорожными знаками.

Стоит напомнить, что ранее метеорологи предупреждали о резком похолодании в Перми, связанном с приходом холодного фронта. Порывы ветра, достигавшие 17 м/с, усилились до 30 м/с, а температура воздуха в пермском аэропорту упала на 13 градусов всего за полчаса.

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