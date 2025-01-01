Ушёл из жизни сотрудник Минприроды Пермского края Дмитрий Мольков Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На 51-м году скончался Дмитрий Мольков, сотрудник Министерства природных ресурсов Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Коллеги выразили соболезнование родным и близким.

В 1997 году Дмитрий Мольков завершил обучение на биологическом факультете Пермского государственного университета. В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата биологических наук. С 2008 года его профессиональная деятельность была связана с министерством, отвечающим за природные ресурсы в Пермском крае.

«Всю свою жизнь Дмитрий Васильевич посвятил природе родного края. Грамотный и высококвалифицированный специалист, с большой ответственностью относился к возлагаемым на него задачам», — говорится в некрологе.

Церемония прощания с учёным состоится 23 апреля в 13:30 в храме Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140а).

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