Пермяки помогли собрать деньги на ремонт гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» «Газель» снова сможет развозить горячие обеды для бездомных людей Поделиться Твитнуть

В Перми закрыт сбор на ремонт гуманитарного автобуса «Еда на колёсах». Волонтёры смогли собрать необходимые 89 600 руб. Об этом сообщается на официальной странице пермской благотворительной организации «Территория передышки».

«Уже на этой неделе наш автобус поедет в сервис и совсем скоро снова будет на маршруте: чистый, надёжный и готовый к новым рейсам. Теперь он будет ездить ещё долго и привозить горячие супы тем, кто в этом нуждается», — рассказали в НКО.

Волонтёры поблагодарили всех, кто помогал и оказывал содействие.

Напомним, вот уже на протяжении пяти лет синяя Газель NEXT с поварёшкой на борту три раза в неделю доставляет бесплатное горячее питание в разные районы города для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За это время было развезено более 80 тыс. бесплатных горячих обедов. А за март этого года автобус совершил 12 рейсов, благодаря чему 332 человека получили 1340 горячих обедов.

Гуманитарный автобус «Еда на колёсах» является совместным проектом «Территории передышки» и благотворительного фонда «Марафон добра».

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