Пермяки собирают деньги на ремонт гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» За пять лет "Газель" волонтёров развезла 80 тысяч горячих обедов для бездомных Поделиться Твитнуть

В Перми проходит сбор для ремонта гуманитарного автобуса «Еда на колёсах», который начал работать пять лет назад как проект пермской благотворительной организации «Территория передышки».

На протяжении пяти лет синяя Газель NEXT с поварёшкой на борту три раза в неделю доставляет бесплатные горячие ужины в разные районы города для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За это время было развезено более 80 тыс. бесплатных горячих обедов. А за март этого года автобус совершил 12 рейсов, благодаря чему 332 человека получили 1340 горячих обедов.

Сейчас пермяков просят поддержать этот благотворительный проект. Поэтому объявлен сбор на ремонт автобуса. Нужно собрать 89 600 руб., говорится в соцсетях благотворительной организации.

«Требуются ремонт и замена части деталей: тормозных колодок, вала рулевого управления, амортизаторов передней подвески, верхних рычагов и болтов регулировки передних колёс», — пояснила «Новому компаньону» специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жикина.

По её словам, на вечер 12 апреля было собрано уже около 50 тыс. руб.

Гуманитарный автобус «Еда на колёсах» — совместный проект «Территории передышки» и благотворительного фонда «Марафон добра».

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