Алёна Бронникова Для застройки участка на проспекте Парковом в Перми подготовят проект планировки Срок подготовки – два года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе Перми планируется строительство нового многоквартирного дома в границах улиц Комиссара Пожарского, Подлесной, Желябова и пр. Паркового. Краевое минимущества опубликовало приказ о разработке проектов планировки и межевания территории.

Подготовить документацию в течение двух лет должен Институт территориального планирования. Общая площадь рассматриваемой территории составляет 16,77 га, при этом площадь планируемого объекта составит 5,5 тыс. кв. м.

Фото: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта: размещение объекта капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — сообщается в документе.

В границах данной территории также находится участок на пр. Парковом, 24, где структура ПЗСП — ООО «Дом учителя» планирует к 2029 году построить жилой 18-этажный дом с библиотекой. Проект будет реализован через механизм КРТ. Застройщик выполнит благоустройство территории, установит малые архитектурные формы и отремонтирует часть дороги, которая примыкает к земельному участку.

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