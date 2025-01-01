В Перми временно изменится схема движения маршрута №79
Это связано с проведением эстафеты
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В Перми 23 апреля изменится путь следования маршрута №79 в Кировском районе. Это связано с проведением эстафеты, приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города.
В этот день с 17:00 до 19:00 автобусы этого маршрута будут объезжать перекрытый участок по улице Адмирала Нахимова вместо улицы Худанина. В связи с изменениями пассажиров просят быть внимательнее.
С актуальным расписанием и движением транспорта можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс», а также в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и Telegram-канале.
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